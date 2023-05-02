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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة خلال جولته بمعبر أرقين: نقدم كل الدعم الطبي للنازحين بالمجان

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، تفاصيل جولته التفقدية في مستشفى أبوسمبل، ومعبر آرقين البري الدولي، وموقف كركر، مشيرا إلى أن هذا الأمر بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وزير الصحة ومحافظ أسوان يتابعان استقبال الوافدين من السودان


وأضاف وزير الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تم خلال الجولة الاطمئنان على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمصريين العائدين، والأشقاء النازحين من أحداث دولة السودان الشقيق، في إطار حرص مصر على سلامة أبنائها العائدين من السودان، وتأكيدا على دور مصر الإقليمي في القارة الأفريقية.

 

الدعم الطبي للنازحين


وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن التقيت عددا من المصريين العائدين، والأشقاء النازحين من السودان، ونقدم كل الدعم الطبي للنازحين وكل شيء بالمجان.

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