حبس سيد مشاغب في إشعال ألعاب نارية وترويع المواطنين ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق حبس سيد مشاغب و4 آخرين في اتهامهم بإشعال ألعاب نارية وترويــ.ـع المواطنين ببولاق الدكرور.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت تجمع عدد من الأشخاص وقيامهم بأعمال شغب وإشعال ألعاب نارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة احتفالاً بالإفراج عن متزعم إحدى الروابط الرياضية غير الشرعية والسابق اتهامه فى قضية أعمال شغب .

أوضح مصدر أمنى أنه بتاريخ 16 / الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص بالتجمع وارتكاب أعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع ببولاق الدكرور وترديد هتافات خاصة بإحدى الروابط الرياضية غير الشرعية ما تسبب فى ترويع المواطنين، وتم ضبط 6 من القائمين على التجمع ( لهم معلومات جنائية ، من ضمنهم المفرج عنه المذكور ) ، واتخاذ الإجراءات القانونية .

وتؤكد وزارة الداخلية على تصديها لأية أعمال خارج الإطار القانونى واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مرتكبيها ومروجيها .



