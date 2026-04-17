قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس سيد مشاغب في إشعال ألعاب نارية وترويع المواطنين ببولاق الدكرور

سيد مشاغب
سيد مشاغب
رامي المهدي  
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق حبس سيد مشاغب و4 آخرين في اتهامهم بإشعال ألعاب نارية وترويــ.ـع المواطنين ببولاق الدكرور.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت تجمع عدد من الأشخاص وقيامهم بأعمال شغب وإشعال ألعاب نارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة احتفالاً بالإفراج عن متزعم إحدى الروابط الرياضية غير الشرعية والسابق اتهامه فى قضية أعمال شغب .

أوضح مصدر أمنى أنه بتاريخ 16 / الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص بالتجمع وارتكاب أعمال شغب وإشعال ألعاب نارية وتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع ببولاق الدكرور وترديد هتافات خاصة بإحدى الروابط الرياضية غير الشرعية ما تسبب فى ترويع المواطنين، وتم ضبط 6 من القائمين على التجمع ( لهم معلومات جنائية ، من ضمنهم المفرج عنه المذكور ) ، واتخاذ الإجراءات القانونية .

وتؤكد وزارة الداخلية على تصديها لأية أعمال خارج الإطار القانونى واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مرتكبيها ومروجيها .


 

