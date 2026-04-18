الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسراب النحل تهاجم اسرائيل وسط ذعر الأهالي والسلطات .. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

شهدت مناطق في جنوب إسرائيل، حالة من القلق والارتباك بعد ظهور أسراب ضخمة من النحل بشكل مفاجئ، ما أثار مخاوف السكان ودفع السلطات إلى التدخل السريع للتعامل مع الموقف.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تجمعات كثيفة من النحل في الشوارع وعلى الأشجار والمباني، الأمر الذي خلق حالة من الذعر، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

سبب أسراب النحل في إسرائيل

وفقًا لمختصين في تربية النحل، فإن هذه الظاهرة تُعرف بـ”التطريد”، وهي سلوك طبيعي يحدث عندما تبحث ملكة النحل عن مكان جديد لتأسيس مستعمرة، فتغادر الخلية القديمة مصحوبة بآلاف من النحل العامل. 

ورغم المظهر المخيف لهذه الأسراب، يؤكد الخبراء أنها غالبًا لا تكون عدوانية ما لم تتعرض للاستفزاز.

السلطات المحلية بدورها سارعت إلى إرسال فرق متخصصة للتعامل مع التجمعات، حيث تم نقل بعض الأسراب إلى أماكن آمنة بعيدًا عن المناطق السكنية، في حين تم التعامل مع حالات أخرى بشكل فوري لضمان سلامة المواطنين. 

كما أصدرت الجهات المعنية تحذيرات تدعو السكان إلى تجنب الاقتراب من النحل أو محاولة إزعاجه، والالتزام بتعليمات السلامة.

وأشار خبراء البيئة إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة قد يكونان من بين الأسباب التي ساهمت في زيادة هذه الظاهرة، حيث تؤثر الظروف البيئية على سلوك النحل وأنماط تكاثره وانتقاله.

كما أن التوسع العمراني قد يدفع النحل إلى البحث عن بيئات بديلة، ما يجعله يظهر بشكل أكبر في المناطق المأهولة.

النحل يهاجم مركز تجاري في اسرائيل

شهدت مستوطنة نيتيفوت في جنوب إسرائيل انتشاراً غير معتاد لأسراب من النحل، حيث استقر سرب كبير داخل مركز تجاري في المدينة، وسط حالة من القلق بين السكان، بعد رصد أعداد كبيرة من النحل تحلق في المكان.

وبحسب ما أفادت به تقارير محلية، لم تقتصر الظاهرة على المركز التجاري فقط، بل امتدت إلى عدة مناطق داخل نيتيفوت، بما في ذلك شرفات منازل ومبانٍ سكنية في أنحاء متفرقة من المدينة، ما دفع بعض السكان إلى الابتعاد عن المواقع التي ظهرت فيها الأسراب.

البلدية بدورها دعت السكان إلى تجنب الاقتراب من أماكن تواجد النحل، وطلبت إبقاء مسافة آمنة حتى تتمكن الجهات المختصة ومربي النحل من التعامل مع الوضع ونقل الأسراب بطريقة آمنة.

