بسيبه يخلص لوحده.. تامر حبيب يكشف تفاصيل تجربته مع الاكتئاب

تحدث السيناريست تامر حبيب عن جانب إنساني من حياته الشخصية، كاشفًا لأول مرة تفاصيل تجربته مع الاكتئاب وكيفية تعامله مع هذه الحالة.

وخلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح حبيب أنه يفضل العزلة في أوقات حزنه، قائلًا إنه لا يحب الظهور أمام الآخرين بطاقة سلبية، لذلك يبتعد عن التواصل مع المحيطين به عندما يمر بحالة اكتئاب.

وأشار إلى أنه يلجأ في تلك الأوقات إلى مشاهدة الأفلام الخفيفة، خاصة القديمة بالأبيض والأسود، معتبرًا أن هذه الوسيلة تساعده على تجاوز الحالة تدريجيًا دون ادعاء التعافي قبل الأوان، حتى لا يتعرض لانتكاسة نفسية.

وأضاف تامر حبيب أنه لا يبادر بطلب الدعم من أصدقائه، لكنهم يشعرون به ويسعون للاطمئنان عليه، لافتًا إلى امتلاكه دائرة كبيرة من الأصدقاء الداعمين.

واستشهد بموقف جمعه بالفنانة منى زكي، حيث أكدت له أنها تلجأ إليه في أوقات حزنها، بينما يجد هو صعوبة في طلب المساعدة.

واختتم تامر حبيب حديثه مؤكدًا أنه يترك مشاعر الحزن تأخذ مسارها الطبيعي حتى تنتهي، معبرًا عن ذلك بقوله: “بسيب الاكتئاب يخلص لوحده”.