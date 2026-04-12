تامر حبيب يهنئ متابعيه بعيد القيامة

وجّه السيناريست تامر حبيب رسالة تهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عبّر فيها عن امتنانه لرسائل التهنئة التي تصله من متابعيه.

وكتب تامر حبيب: “ولسة الناس بتبعتلي وتهنيني وتعيد عليا، و لسة باقولهم و انتوا طيبين وكل سنة واحنا كلنا بخير، و لسة مابأصححش المعلومة لأنها مش غلط”.

واختتم: "وكل سنة واحنا كلنا بخير و سلام و رضا و امان يارب".

وكان قد أشاد السيناريست تامر حبيب بمسلسل حكاية نرجس بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور في النصف الثاني من رمضان



وكتب تامر حبيب في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: « اما عن نرجس، فدي حكايتها حكاية.

يعني ايه طول ما الحلقة شغالة بابقي حاسس كأن عندي كرامب في بطني كلها… كلها مشدودة و متوترة و قلقان و خايف، خايف علي نرجس، و خايف منها.

وتابع :" حكاية نرجس هو مسلسل بطولة اثنين شبه ريهام عبد الغفور و حمزة العيلي و معاهم فطاحل و غيلان شبه سماح انور و دنيا ماهر و تامر نبيل و احمد عزمي و عارفة عبد الرسول و الهام وجدي و غيرهم.

سيناريو، اخراج، انتاج، تصوير، مونتاج. موسيقي، صوت، ديكور، و ملابس و اي عنصر فني هو متواطئ و بامتياز في خلق حالة فنية شديدة الدقة و الرقي تجعلك تنفصل عن واقعك و تغوص في واقع مرعب أليم و عذب في آن واحد…



اكمل :" ايه الحلاوة دي

فرحان قوي بصحابي اللي في المسلسل ده و اللي عارفين أنا باحبهم و بأفرحلهم قد ايه،

و شديد الإعجاب و الاحترام و التقدير للزملاء اللي ماعرفهومش بشكل شخصي .



اختتم :"شكراً يا كل صناع حكاية نرجس علي متعة مشاهدة حكاية نرجس.