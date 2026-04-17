ملادينوف : قيود إسرائيل على دخول المواد إلى غزة العائق الأول أمام وصول المساعدات

عبد الخالق صلاح

قال نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن هناك العديد من التحديات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة.

وأضاف ملادينوف، في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية: «أعتقد أن التحدي الأول والأهم يتمثل في القيود الواسعة التي تفرضها إسرائيل على ما يُسمح بدخوله إلى غزة وما لا يُسمح به، إذ تُصنّف بعض المنتجات على أنها ذات استخدام مزدوج، وتُفرض عليها قيود كبيرة، وهو ما أراه عائقًا رئيسيًا».

وتابع: «ثانيًا، نواجه وضعًا اختفت فيه العديد من الآليات التي كانت موجودة قبل الحرب في غزة لتوزيع المساعدات على السكان، بعدما جرى تدميرها بشكل كامل، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا على أرض الواقع، كما أننا لا نزال غير مستعدين بعد بآليات بديلة قادرة على ضمان الوصول إلى جميع المحتاجين في غزة».

وأوضح: «وثالثًا، وهو أمر مؤسف للغاية، أن ما يجري في المنطقة وعلى المستوى الدولي قد صرف الانتباه عن الوضع في غزة، غير أن الجانب الإيجابي في هذا السياق يتمثل في وجود التزامات كبيرة من الدول الأعضاء في مجلس السلام والداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وجمهورية مصر العربية وغيرها، والتي تعهدت بتقديم تمويلات كبيرة لغزة، لكن تفعيل هذا الدعم وتحويله إلى مساعدات حقيقية على الأرض يتطلب إنشاء الآليات اللازمة وتطبيقها بشكل فعّال».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

اجتماع مكتب نزاهة الأبحاث العلمية

جامعة الإسكندرية: تطوير نظام متكامل لرصد وتوثيق المخالفات العلمية

محافظ بورسعيد

حراك شامل في بورسعيد.. تجميل الميادين ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية

انطلاق البرنامج

هيئة قناة السويس تستضيف برنامج تدريبي لصحفيين القناة وسيناء والشرقية

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد