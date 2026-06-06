محمد حمدي زكي: الزمالك استحق لقب الدوري عن جدارة

أشاد محمد حمدي زكي، لاعب حرس الحدود، بالمستوى الذي قدمه نادي الزمالك خلال الموسم المنتهي من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنه كان الأكثر استحقاقًا للتتويج باللقب.

وقال حمدي زكي، خلال تصريحاته في برنامج “نجوم دوري نايل” الإذاعي، إن الزمالك قدم موسمًا قويًا على مستوى الأداء والتركيز، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في التعامل مع الضغوط وتحقيق هدفه حتى النهاية.

وأضاف لاعب حرس الحدود محمد حمدي زكي أن خسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية كانت لحظة صعبة على جماهيره، لكنها لم تُفقد الفريق توازنه، بل كانت دافعًا قويًا للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق من تتويج بالدوري يُعد مكافأة مستحقة على مجهود موسم كامل من العمل والتركيز داخل النادي.