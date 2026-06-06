بالأرقام .. أنشيلوتي يتصدر قائمة المدربين الأعلى أجرًا في مونديال 2026 .. وإنجلترا وأمريكا وألمانيا يبحثون عن الكأس الأغلى

لم تعد المنافسة على كأس العالم تقتصر فقط على نجوم المستطيل الأخضر بل امتدت إلى المنطقة الفنية حيث تخوض الاتحادات الكبرى سباقًا من نوع آخر يتمثل في التعاقد مع أفضل العقول التدريبية في العالم أملاً في صناعة الفارق وقيادة منتخباتها إلى منصة التتويج.

ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تكشف الرواتب السنوية لمدربي المنتخبات المشاركة حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الاتحادات الوطنية في الأجهزة الفنية في محاولة لتحقيق الحلم الأكبر ورفع الكأس الذهبية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Planet Football" يتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة المدربين الأعلى أجرًا في البطولة بينما تضم القائمة أسماء بارزة صنعت تاريخًا كبيرًا في عالم التدريب خلال السنوات الماضية.

أنشيلوتي.. الرهان الأغلى في المونديال

يتربع الإيطالي كارلو أنشيلوتي على قمة القائمة بفارق كبير عن جميع منافسيه بعدما منحه الاتحاد البرازيلي عقدًا ضخمًا يصل إلى 9.58 ملايين يورو سنويًا.

ويأمل مسؤولو الكرة البرازيلية أن يكون المدرب المخضرم هو الرجل القادر على إعادة منتخب البرازيل إلى منصة التتويج العالمية بعد سنوات من الغياب عن اللقب.

ويمتلك أنشيلوتي سجلًا استثنائيًا يجعله أحد أعظم المدربين في تاريخ اللعبة بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات كما يعد المدرب الوحيد الذي نجح في الفوز بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

وتعكس قيمة عقده حجم الثقة التي يضعها الاتحاد البرازيلي في مشروعه خاصة بعد تمديد ارتباطه مع المنتخب حتى عام 2030.

توخيل.. أمل الإنجليز لإنهاء سنوات الانتظار

في المركز الثاني يأتي الألماني توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي براتب سنوي يبلغ 5.85 ملايين يورو.

وجاء التعاقد مع توخيل بعد سنوات من الاقتراب من الألقاب دون تحقيقها حيث يراهن الاتحاد الإنجليزي على خبرة المدرب الألماني في البطولات الكبرى وقدرته على إدارة المباريات الحاسمة.

ويمتلك توخيل سجلًا مميزًا في المسابقات القارية بعدما قاد أكثر من فريق أوروبي إلى الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا ونجح في التتويج باللقب مع تشيلسي.

وترى الجماهير الإنجليزية أن مونديال 2026 قد يكون الفرصة المثالية لإنهاء انتظار استمر منذ لقب 1966.

بوكيتينو.. المشروع الأمريكي الطموح

احتل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المركز الثالث بين أعلى مدربي كأس العالم أجرًا بعدما حصل على عقد تبلغ قيمته 5.24 ملايين يورو سنويًا مع منتخب الولايات المتحدة.

وجاء التعاقد مع المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان وتشيلسي ضمن خطة طموحة تهدف إلى استغلال استضافة البطولة لتحقيق أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأمريكية.

ويُعد بوكيتينو الأعلى أجرًا في تاريخ المنتخب الأمريكي وهو ما يعكس حجم التوقعات المعلقة عليه قبل انطلاق المنافسات.

ناجلسمان.. مشروع المستقبل الألماني

يواصل الاتحاد الألماني تمسكه بالمدرب الشاب يوليان ناجلسمان الذي يحتل المركز الرابع في القائمة براتب سنوي يبلغ 4.86 ملايين يورو.

ورغم صغر سنه مقارنة بمعظم الأسماء الموجودة في القائمة فإن ناجلسمان استطاع فرض نفسه كأحد أبرز المدربين في جيله بفضل أفكاره التكتيكية المتطورة وقدرته على تطوير اللاعبين.

وتأمل ألمانيا في استعادة هيبتها العالمية بعد الإخفاقات التي تعرضت لها في النسختين الأخيرتين من كأس العالم.

كانافارو.. المفاجأة الأكبر

ربما يمثل وجود الإيطالي فابيو كانافارو في المركز الخامس مفاجأة للكثيرين حيث يحصل مدرب منتخب أوزبكستان على راتب سنوي يصل إلى 4.05 ملايين يورو.

وقرر الاتحاد الأوزبكي الاستعانة ببطل العالم 2006 من أجل قيادة المنتخب في أول مشاركة مونديالية بتاريخ البلاد مستفيدًا من شخصيته القيادية وخبرته الطويلة في الملاعب العالمية.

ورغم أن كانافارو لم يكن صاحب إنجاز التأهل فإن مسؤولي الاتحاد الأوزبكي يرون أنه الرجل المناسب لقيادة الفريق في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

مارتينيز يواصل مشروع البرتغال

ويتساوى الإسباني روبرتو مارتينيز مع كانافارو في قيمة الراتب السنوي حيث يتقاضى 4.05 ملايين يورو مقابل قيادة منتخب البرتغال.

وارتفعت أسهم مارتينيز بشكل كبير بعد نجاحه في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية ليصبح أحد أبرز المدربين المرشحين لتحقيق إنجاز مهم في كأس العالم.

ويملك المنتخب البرتغالي كوكبة من النجوم القادرين على المنافسة بقوة على اللقب ما يضاعف الضغوط الواقعة على المدرب الإسباني.

ديشامب.. الرحلة الأخيرة مع الديوك

في المركز السابع يأتي الفرنسي ديدييه ديشامب براتب سنوي يبلغ 3.83 ملايين يورو ويستعد ديشامب لخوض آخر بطولة كبرى له مع المنتخب الفرنسي بعد مسيرة استمرت أكثر من عقد شهدت قيادة الديوك للتتويج بكأس العالم والوصول إلى نهائي نسخة أخرى.

وتشير التقارير إلى أن رحيله بعد البطولة بات شبه محسوم تمهيدًا لانتقال المسؤولية إلى جيل جديد من المدربين الفرنسيين.

سكالوني وبيلسا وكومان

وتضم المراكز الثلاثة الأخيرة كلًا من الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين ومواطنه مارسيلو بيلسا مدرب أوروجواي والهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا.

ويتقاضى الثلاثي راتبًا سنويًا يقدر بنحو 3.02 ملايين يورو لكل منهم.

ورغم أن سكالوني هو المدرب الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 فإن راتبه لا يضعه ضمن المراكز الأولى في مفارقة لافتة مقارنة ببعض المدربين الآخرين.

أما بيلسا فيواصل رحلته مع المنتخبات للمرة الثالثة في كأس العالم بينما يسعى كومان لإعادة هولندا إلى دائرة المنافسة على الألقاب الكبرى.

غياب عربي وإسباني لافت

وشهدت القائمة غيابًا كاملًا للمدربين العرب المشاركين في كأس العالم 2026 كما غاب عنها الإسباني لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا رغم أن "لا روخا" يعد من أبرز المرشحين لحصد اللقب العالمي.

ويؤكد ذلك أن قيمة الراتب لا تعكس دائمًا حجم فرص التتويج بقدر ما تعكس رؤية الاتحادات الوطنية واستراتيجياتها في بناء المشاريع الفنية طويلة المدى.

في النهاية تكشف قائمة المدربين الأعلى أجرًا في مونديال 2026 عن حجم الرهانات التي تضعها المنتخبات الكبرى على أجهزتها الفنية قبل انطلاق البطولة.