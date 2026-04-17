الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وتعليقا على قرار وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. قال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين - "نرحب بالتأكيد بوقف إطلاق النار".

وأعرب بيسكوف - وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - عن أمله في أن يتمكن لبنان وإسرائيل من التوصل إلى اتفاقات تمنع تكرار الاشتباكات القتالية في المستقبل.

وأضاف: "نأمل أن يتمكن الجانبان، خلال هذه الأيام التي تم تحديدها، من التوصل بالفعل إلى اتفاقات تمنع تكرار الاشتباكات القتالية في المستقبل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.