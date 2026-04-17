مستوى نستحقه.. إبراهيم فايق يشيد بـ أرض أستاد القاهرة

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بـ أرض أستاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة الزمالك أمام شباب بلوزاد، الليلة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “انتقدنا كتير جدا أرضية ستاد القاهرة.. النهاردة لازم نشيد بيها.. حاجة محترمة جدا جدا.. أرضية ملعب تليق بستاد مصر التاريخي، أرجوكم لا نتنازل عن هذا المستوى لأننا نستحقه”.

ونجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، وفي لقاء الإياب انتهى اللقاء في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحسم الزمالك البطاقة الأولي للمباراة النهائية.

وشهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.

تشكيل الزمالك

خاض معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة اليوم، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي.