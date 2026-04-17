حريق في مخزن فراشة بمصر القديمة .. والأمن يتدخل | شاهد

وقع حريق ضخم مساء اليوم الجمعة داخل مخزن للفراشة بمنطقة مصر القديمة جنوب محافظة القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده قبل امتداد النيران.

تفاصيل حريق مصر القديمة

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فراشة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لتسهيل وصول سيارات الإطفاء.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بسيارة إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات، ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وقامت القوات بعمليات التبريد الكامل للموقع لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى، حتى الانتهاء من الأعمال، فيما بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته وحصر الخسائر.

