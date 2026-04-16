فى جولة مفاجئة .. قرار عاجل لمحافظ القاهرة ضد السائقين المخالفين بدائرى السلام | شاهد

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة مفاجئة أعلى دائرى السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد لمتابعة أعمال إعادة الإنضباط للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم خلال الجولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين المتواجدين خارج الموقف.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد الذي أقامته الشركة الوطنية للطرق، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى، مع رفع مستوى النظافة في المنطقة المحيطة بالموقف.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.