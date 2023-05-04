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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقرر المحور الاقتصادي: كلمة الرئيس أمس تؤكد توافر إرادة سياسية داعمة للحوار الوطني

أحمد جلال
أحمد جلال

أبدى أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، سعادته بكلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

 

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وقال أحمد جلال في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "،: “كلمة الرئيس السيسي تعبر عن تواجد إرادة  سياسية داعمة الحوار الوطني”.

 

وأضاف أحمد جلال: "نستهدف الخروج برؤية شاملة من الحوار الوطني من أجل إحداث التقدم المطلوب في مصر".

 

وتابع أحمد جلال: "سعيد بتنوع القوى السياسية في الحوار الوطني"، مضيفا: "تساؤلات عمرو موسى التي عرضها أمس في غاية الأهمية".

 

وأكمل أحمد جلال: "مصر هي المستفيدة من حالة الحوار الوطني من خلال عرض كافة وجهات النظر تجاه مختلف القضايا".

 

ولفت أحمد جلال: "المواطن المصري يهتم بالجانب الاقتصادي بشكل كبير في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية".

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