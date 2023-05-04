حسام بدراوي يحدد أهداف وأهم ملفات الحوار الوطني

أكد الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، أن الدولة المصرية لديها رؤية استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، ويجب أن تمتد حتى عام 2050، مؤكدا أن القضية تكمن في التطبيق الناجز.

وقال حسام بدراوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك مطالب تخص ملف التعبير عن حرية الرأي، وملفات أخرى منها ملف المحبوسين احتياطيا والإفراج عنهم إذ لم توجه لهم تهمة، مؤكدا أن التعبير عن الرأي سيصل حتى القرى والكفور.

القضية الرئيسية هي التنمية المستدامة.

وتابع مستشار الحوار الوطني المحاور الرئيسية للحوار الوطني الذي بدأت جلساته الافتتاحية أمس الالتزام بفلسفة الدستور وهناك اتفاق عليها، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية هي التنمية المستدامة.