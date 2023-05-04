موسكو: روسيا وأمريكا على شفا صراع مسلح مفتوح

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن العلاقات بين روسيا وأمريكا على شفا صراع مسلح مفتوح، لكن موسكو تعمل على ضمان عدم حدوث ذلك.

وقال ريابكوف، لقناة “روسيا-1 "نحن نعمل على الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة من الوقوع في هاوية الصراع المسلح المفتوح، ونحن بالفعل على حافة الهاوية".

وأضاف أن روسيا مستعدة لاستخدام كل الوسائل لضمان عدم السماح لأي شخص بالتعدي على أمن البلاد وقيادتها.

وقال ريابكوف: "نحن جاهزون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لنا لضمان عدم السماح لأي أحد بالتعدي على أمن البلاد وأمن الرئيس والقيادة السياسية".

وأوضح أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن تجري حسب الحاجة، بما في ذلك على مستوى عال.

وقال ريابكوف: “قنوات الاتصال موجودة وتجري الاتصالات حسب الحاجة على المستوى السياسي علي أعلي المستويات”.