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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على تصريحات أمريكا حول عدم التورط في هجوم الكرملين

الكرملين
الكرملين

علق الكرملين، اليوم الخميس، علي تصريحات البيت الأبيض حول عدم تورط واشنطن في هجمات الطائرات بدون طيار على الكرملين.

وقال المتحدث باسم رئيس الكرملين، دميتري بيسكوف، معلقا على منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "قلنا بالضبط ما نريده".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليست متورطة في هجمات الطائرات بدون طيار على الكرملين وليس لديها بيانات حول من يقف وراءها.

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ونفى منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم أمس على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين" بطائراتين مسيراتين واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة اغتياله.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن لا تشجع أو تمكّن أوكرانيا من شن هجمات خارج حدودها.

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