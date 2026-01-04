وصلت لـ 50 جنيها قبل كده| تحذير من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد

وسط تخوفات من المواطنين من ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع قدوم شهر رمضان بسبب زيادة الاستهلاك ، ثم خرج بعض الخبراء ليحذروا من ارتفاع سعر الطماطم بالأسواق ، خاصًة أنها وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيها فى نفس التوقيت من العام الماضي.

ارتفاع أسعار الطماطم

وفى هذا الصدد ، يقول حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعى، إن أسعار الطماطم سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب فواصل العروات وقلة الإنتاجية وبالتالى يقل المعروض فيزيد السعر .

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أننا نتوقع أن يرتفع سعر الطماطم ليصل إلى 20 جنيها مع قدوم شهر رمضان ، مناشدا المواطنين بضرورة التخزين خلال الأيام الحالية ، معلقا :" وصلت قبل كده لـ 30 و 50 جنيها ".



خسارة مزارعي الطماطم



وأشار “نقيب الفلاحين” إلي أن ارتفاع سعر الطماطم سيعوض المزارعين عن خسارتهم الحالية ، حيثُ يتعرضون للخسارة منذ أسابيع بسبب انخفاض سعر الطماطم بالأسواق عن التكلفة .

وأضاف أن السعر العادل لكيلو الطماطم لايقل عن 7 جنيه للكيلو وبالتالي فإن الارتفاع بعد الانخفاض يعوض الخسارة ، لافتًا إلي أننا نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها .



وأشاد بالجهود الحكومية فى ضبط أسعار ، حيثُ باقى أسعار الخضروات مستقرة فالبطاطس منخفضة وكذلك البازلاء والفاصوليا .

ويستعرض صدى البلد أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الأحد

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.



البطاطس تتراوح بين 8.5 جنيه و12 جنيهًا.



البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.



البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جنيهات.



الكوسة تتراوح بين 15 و23 جنيهًا.



الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.



الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.



الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.



الخيار الصوب يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.



الخيار البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.