بيزيرا باقٍ في الزمالك رغم عروض الشتاء .. تعرّف على التفاصيل

أكد الإعلامي جمال الغندور، نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن الفريق لن يبيع البرازيلي خوان بيزيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشددًا على أن إدارة النادي ترفض أي عروض لرحيله في يناير.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامجه ستاد المحور، أن قرار بقاء اللاعب يأتي لحاجة الفريق لخدماته الفنية في المرحلة الحالية، حيث يُعد بيزيرا عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق، مؤكدًا أن الأولوية لدى الإدارة والجهاز الفني هي استمرار اللاعبين.

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3–0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25–21

الشوط الثاني: 25–20

الشوط الثالث: 25–21

وشهدت المباراة غياب كل من شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة، حيث يعاني شريف الشرقاوي من جزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.