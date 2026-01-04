قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة والصقيع
مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026.. صدامات قوية في ملاعب العالم
بيزيرا باقٍ في الزمالك رغم عروض الشتاء .. تعرّف على التفاصيل
نقابة المُعلمين تُعلن صرف معاشات يناير للأعضاء والورثة .. اليوم
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
رياضة

بيزيرا باقٍ في الزمالك رغم عروض الشتاء .. تعرّف على التفاصيل

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي جمال الغندور، نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن الفريق لن يبيع البرازيلي خوان بيزيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشددًا على أن إدارة النادي ترفض أي عروض لرحيله في يناير.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامجه ستاد المحور، أن قرار بقاء اللاعب يأتي لحاجة الفريق لخدماته الفنية في المرحلة الحالية، حيث يُعد بيزيرا عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق، مؤكدًا أن الأولوية لدى الإدارة والجهاز الفني هي استمرار اللاعبين.

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3–0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25–21

الشوط الثاني: 25–20

الشوط الثالث: 25–21

وشهدت المباراة غياب كل من شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة، حيث يعاني شريف الشرقاوي من جزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.

الإعلامي جمال الغندور جمال الغندور الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا يبيع البرازيلي خوان بيزيرا

المزيد

