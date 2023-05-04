تحذير عاجل من روسيا بشأن استيلاء بولندا على بقايا أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن هناك إشارات واضحة على أن بولندا تخطط للاستيلاء على ما تبقى من أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.

جاءت تصريحات زاخاروفا، بعد تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول "إشارة واضحة" بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بعد انتهاء الحرب.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تلجرام، معلّقة على كلمات زيلينسكي: "بولندا تخطط للاستيلاء على ما تبقى من أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.. لا توجد إشارة أوضح من ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تتفهم أنه لا يمكنها الانضمام إلى حلف الناتو أثناء الصراع، لكنها تريد تلقي إشارة واضحة مفادها أن البلاد سيتم قبولها في الحلف بعد انتهائه.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة الى هولندا، ردا على سؤال حول احتمال وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حالة فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا، إنه يؤمن بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني.

وأضاف: "لا نعتقد أننا قد نفشل في النجاح. هذا ليس طريقنا ، لذا لا يمكنني الإجابة على سؤالك".