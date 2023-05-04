أمر معقد.. تشبيه غريب من زيلينسكي بشأن حصول أوكرانيا علي مقاتلات إف-16

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن استلام كييف لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 أمر معقد مثل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلي هولندا، “بالنسبة لطائرة إف-16. يمكننا جميعًا التحدث عنها لفترة طويلة، لكننا نفهم أن إف-16 تبدأ تحتاج إلي التدريب، ويمكن توفيرها من قبل البلدان التي لديها طائرات إف-16”.

وأضاف أن “هذه المسألة معقدة مثل توحيد الدول فيما يتعلق بمستقبلنا في الاتحاد الأوروبي ومستقبلنا في حلف شمال الأطلسي”.

وفي اليوم السابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية ستبدأ الهجوم قريبًا، على أمل الحصول على طائرات بعد ذلك.