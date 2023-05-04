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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر معقد.. تشبيه غريب من زيلينسكي بشأن حصول أوكرانيا علي مقاتلات إف-16

تشبيه غريب من زيلينسكي
تشبيه غريب من زيلينسكي بشأن حصول أوكرانيا علي مقاتلات إف-16

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن استلام كييف لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 أمر معقد مثل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلي هولندا، “بالنسبة لطائرة إف-16. يمكننا جميعًا التحدث عنها لفترة طويلة، لكننا نفهم أن إف-16 تبدأ تحتاج إلي التدريب، ويمكن توفيرها من قبل البلدان التي لديها طائرات إف-16”.

وأضاف أن “هذه المسألة معقدة مثل توحيد الدول فيما يتعلق بمستقبلنا في الاتحاد الأوروبي ومستقبلنا في حلف شمال الأطلسي”.

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وفي اليوم السابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية ستبدأ الهجوم قريبًا، على أمل الحصول على طائرات بعد ذلك.

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