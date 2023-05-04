مكتب زيلينسكي يغير موقفه من الهجوم على الكرملين.. تفاصيل

غيّر ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تفسيره للهجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين في أقل من يوم.

وكتب بودولياك، على “تويتر”: “الكرملين، بطائرة بدون طيار، اثنان من رجال الأمن على درج سطح الكرملين، وقفة لمدة 12 ساعة قبل النشر، وظهور مقاطع فيديو من زوايا مختلفة في نفس الوقت… ماذا حدث؟"

وأضاف: “ما هو ليس التدريج وما يتطلب رد فعل حقيقي..أولاً: القتل الجماعي الروسي المتعمد لـ 23 مدنياً في خيرسون في نفس اليوم.. ثانياً: وضع كميات كبيرة من المتفجرات في إحدى قاعات التوربينات بمحطة الطاقة النووية زابوريجيا”.

وتابع: “حدد أولوياتك بشكل صحيح!”.

في اليوم السابق، ألقى مسؤول أوكراني رواية مفادها أن بعض "قوات المقاومة المحلية" متورطة في الحادث.

وتصر السلطات الأوكرانية على أنه لا علاقة لها بما حدث.