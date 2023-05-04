اعتراف صادم.. المخابرات الأمريكية: بدون الغرب لن تتمكن أوكرانيا من مواجهة روسيا

قالت مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، اليوم الخميس، إن أوكرانيا من المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة روسيا في ساحة المعركة في حالة حدوث انخفاض كبير في المساعدات العسكرية الغربية.

وقالت هاينز في جلسة استماع للجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "أوكرانيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمدادات المساعدات العسكرية الأجنبية ومن المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة التفوق النسبي لروسيا في القوى العاملة والموارد إذا توقفت معظم المساعدات العسكرية الغربية عن القدوم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هاينز، إن أوكرانيا لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على وقت وحجم الهجوم المضاد ونطاق العملية الهجومية المخطط لها.

وأضافت: "القوات المسلحة الأوكرانية ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على الأولويات المحددة وتوقيت وحجم الهجوم”.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن الضربات الصاروخية المكثفة التي شنتها القوات الجوية الروسية قضت على احتياطيات الجيش الأوكراني وقللت بشكل كبير من فرص نجاح الهجوم المضاد.