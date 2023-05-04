بتهم فساد.. اعتقال مسئول كبير في أوكرانيا

قال ممثلو الادعاء الأوكرانيون المعنيون بمكافحة الفساد، اليوم الخميس، إنه تم اعتقال عمدة أوديسا، جينادي تروخانوف، بسبب تحقيق في فساد مشتبه به.

وانتُخب تروخانوف عمدة لمدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود في عام 2014، ويخضع للتحقيق منذ عام 2017 بشأن مزاعم الاختلاس التي نفاها.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في أوكرانيا، أنه تم توجيه تهمة الخيانة إلى نائب في مجلس مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف.

وقال مكتب المدعي العام بأوكرانيا في بيان علي “تلجرام”، إن "رئيس النيابة الإقليمية في خاركيف وجه تهمة الخيانة لنائب مجلس المدينة غيابيا".