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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية تفجر مفاجأة بشأن خطط أوكرانيا لشن هجوم مضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، إفريل هاينز، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على وقت وحجم الهجوم المضاد ونطاق العملية الهجومية المخطط لها.

وقالت هاينز، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "القوات المسلحة الأوكرانية ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على الأولويات المحددة وتوقيت وحجم الهجوم”.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن الضربات الصاروخية المكثفة التي شنتها القوات الجوية الروسية قضت على احتياطيات الجيش الأوكراني وقللت بشكل كبير من فرص نجاح الهجوم المضاد.

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وقالت المجلة: "لقد استنفد الجيش الروسي بشكل خطير مخزون الأسلحة الأوكرانية بسلسلة من الضربات القوية على مستودعات الذخيرة”.

وأضافت: “وفقًا للمصادر الغربية، يمكن أن تقوض بشكل كبير فرص نجاح الهجوم الأوكراني الوشيك. نضوب القوات الأوكرانية هو على خلفية شائعات عن اقتراب الصراع لصالح موسكو".

أوكرانيا الهجوم المضاد روسيا الجيش الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية

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