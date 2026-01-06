احذر السوشيال ميديا.. طبيب يحذر من خطورة استشارات المواقع على صحتك

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء، في لقاء مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي من فوضى طبية يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة الناس.

وأوضح رشوان أن العديد من الأشخاص يختصون في تقديم نصائح طبية في مجالات لا يمتلكون فيها تخصصًا، وهو ما يعرض الناس للمعلومات المغلوطة ويزيد من المشاكل الصحية.

وأوضح رشوان أن التدخين يعد السبب الرئيسي للعديد من الأمراض الباطنية والصدرية والأورام، حيث أكد أن حوالي 90% من هذه الأمراض مرتبطة بتدخين السجائر. وأشار إلى أن العديد من الآراء التي يتم تداولها عن التدخين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فكرة "نفس داخل ونفس خارج"، تعتبر مغلوطة وغير علمية، حيث وصف هذه التصريحات بأنها "خرافات" وغير صحيحة.

كما شدد رشوان على أن أضرار التدخين كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن شركات التبغ نفسها أقرت بخطورة هذه العادة، وأن المدخنين يعانون من صعوبة في القيام بمجهود بدني بسيط. وأضاف أن الفرق بين المدخن وغير المدخن في القدرة على تحمل المجهود البدني واضح جدًا.

و دعا الدكتور أيمن رشوان إلى ضرورة احترام التخصصات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الأطباء يجب أن يلتزموا بتقديم المعلومات الطبية في إطار تخصصاتهم فقط، وعدم الخوض في مجالات لا يمتلكون فيها المعرفة الكافية.