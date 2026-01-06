قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
الفيفا يتحمل علاج محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب مصر
فنزويلا .. حملة واسعة للبحث عن المتواطئين في اختطاف مادورو
لجنة التعليم والاتصالات توصي بحجب «روبلوكس» وتفعيل شرائح إنترنت أبوية لحماية النشء
ماذا قال نجوم الكرة المصرية عن فوز المنتخب على بنين؟ ضياء السيد يطلب الدفع بمهاجم.. عبد الجليل ينتقد الأداء.. ميدو يحذر.. وعبد الحليم يؤكد التأهل أهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

احذر السوشيال ميديا.. طبيب يحذر من خطورة استشارات المواقع على صحتك

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء، في لقاء مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن ما يحدث حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي من فوضى طبية يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة الناس.

 وأوضح رشوان أن العديد من الأشخاص يختصون في تقديم نصائح طبية في مجالات لا يمتلكون فيها تخصصًا، وهو ما يعرض الناس للمعلومات المغلوطة ويزيد من المشاكل الصحية.

وأوضح رشوان أن التدخين يعد السبب الرئيسي للعديد من الأمراض الباطنية والصدرية والأورام، حيث أكد أن حوالي 90% من هذه الأمراض مرتبطة بتدخين السجائر. وأشار إلى أن العديد من الآراء التي يتم تداولها عن التدخين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فكرة "نفس داخل ونفس خارج"، تعتبر مغلوطة وغير علمية، حيث وصف هذه التصريحات بأنها "خرافات" وغير صحيحة.

كما شدد رشوان على أن أضرار التدخين كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن شركات التبغ نفسها أقرت بخطورة هذه العادة، وأن المدخنين يعانون من صعوبة في القيام بمجهود بدني بسيط. وأضاف أن الفرق بين المدخن وغير المدخن في القدرة على تحمل المجهود البدني واضح جدًا.

و دعا الدكتور أيمن رشوان إلى ضرورة احترام التخصصات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الأطباء يجب أن يلتزموا بتقديم المعلومات الطبية في إطار تخصصاتهم فقط، وعدم الخوض في مجالات لا يمتلكون فيها المعرفة الكافية.

