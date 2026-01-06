استشاري باطنة: 90% من الأمراض مرتبطة بالتدخين وفوضى طبية على السوشيال

أكد الدكتور أيمن رشوان، استشاري أمراض الباطنة والغدد الصماء، أن ما يحدث حاليًا على مستوى العالم يمثل فوضى طبية حقيقية، نتيجة الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي وتشخيص الحالات على الهواء، مع قيام بعض الأشخاص بالحديث في مجالات خارج تخصصهم وتقديم معلومات مغلوطة.

وأشار أيمن رشوان، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس” الاثنين، إلى أن هناك آراء فجة تتعلق بالتدخين، مثل فكرة "نفس داخل ونفس خارج"، واصفًا هذه التصريحات بأنها تخريف وخطأ فادح، مؤكدًا أن 90% من الأمراض الباطنية والصدرية والأورام مرتبطة بالتدخين.

وأضاف أيمن رشوان: "أضرار التدخين كبيرة جدًا، وشركات التدخين أقرت بذلك، الذي يدخن لا يستطيع بذل مجهودًا بسيطًا لمدة دقيقتين على التوالي، وهناك فرق كبير بين المدخن وغير المدخن".

وتابع: "نعيش مأساة على مستوى الطب وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تصدير الطب بصورة عشوائية، وهذا مضر بالمهنة، لابد من احترام التخصصات بشكل كبير، ولا يجب للأطباء الحديث أو التصريح في أي مجال خارج تخصصهم".