بروتوكول تعاون بين مياه شرب الشرقية والأزهر لتعزيز التعاون

عقد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية بقيادة الدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية اجتماعات تنسيقية مع الدكتور أحمد الجنيدي رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية والدكتور سعيد عبد الدايم مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بالشرقية.

شهد الاجتماع التأكيد على دور الأزهر الشريف فى نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث والحد من الاهدار والاسراف وعدم التبذير طبقا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى تحث على ذلك بجانب إلقاء الضوء على المجهودات التي تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن والمشروعات التي تنفذها الدولة فى تنمية الريف المصري ، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقضايا المياه.

كما تم الاتفاق على تنفيذ أنشطة توعية بالمعاهد الأزهرية بجميع مراكز المحافظة وتنفيذ أنشطة توعية وندوات بالتعاون مع الوعاظ والواعظات.

ومن جانبه اكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن رجال الدين لهم دور كبير فى توعية المواطنين والتصدى لكل سلوكيات مرفوضة ينتهجها الأفراد اتجاه البنية التحتية والتى تنفق عليها الدولة مليارات الجنيهات من أجل توفير بيئة أمنه تضمن لهم معيشة وحياة كريمه وذلك من خلال الدروس والخطب الدينية التى تخاطب العقول وتلامس القلوب.