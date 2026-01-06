قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دياز إلى صلاح ومحرز.. العرب أبطال المشهد التهديفي فى أمم أفريقيا 2025 .. والفرصة ما زالت مستمرة
المحافظة على هذه الصلاة تحفظك طول اليوم .. عالم أزهري يوضحها
مدبولي مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: ندعوا الله أن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن
الصين تؤكد استعدادها للدفاع عن استقرار الأمن في أمريكا اللاتينية والكاريبي
أسعار كروت الشحن 2026 .. شعبة المحمول تعلن مفاجأة للمواطنين
14 وفاة و4 مفقودين في فيضانات شمال سولاويزي بإندونيسيا
من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد يجسد وحدة المصريين
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بروتوكول تعاون بين مياه شرب الشرقية والأزهر لتعزيز التعاون

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

عقد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية بقيادة الدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية اجتماعات تنسيقية مع الدكتور أحمد الجنيدي رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية والدكتور سعيد عبد الدايم مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بالشرقية.

شهد الاجتماع التأكيد على دور الأزهر الشريف فى نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث والحد من الاهدار والاسراف وعدم التبذير طبقا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التى تحث على ذلك بجانب إلقاء الضوء على المجهودات التي تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن والمشروعات التي تنفذها الدولة فى تنمية الريف المصري ، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بقضايا المياه.

كما تم الاتفاق على تنفيذ أنشطة توعية بالمعاهد الأزهرية بجميع مراكز المحافظة وتنفيذ أنشطة توعية وندوات بالتعاون مع الوعاظ والواعظات.

ومن جانبه اكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن رجال الدين لهم دور كبير فى توعية المواطنين والتصدى لكل سلوكيات مرفوضة ينتهجها الأفراد اتجاه البنية التحتية والتى تنفق عليها الدولة مليارات الجنيهات من أجل توفير بيئة أمنه تضمن لهم معيشة وحياة كريمه وذلك من خلال الدروس والخطب الدينية التى تخاطب العقول وتلامس القلوب.

بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية مياة الشرب والصرف الصحى التوعية والمشاركة المجتمعية رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

ترشيحاتنا

تضامن الوادي الجديد

تضامن الوادي الجديد تدشن مبادرة "ازرع" لدعم صغار الفلاحين

بهنساوي : بورفؤاد تشهد أكبر عمليات تطوير البنية التحتية

تطوير ورفع كفاءة متخللات مساكن "الجامعة" ببورسعيد..صور

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي كورنيش الشاطئ واستمرار رفع كفاءته.. صور

بالصور

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

سيارات أمازون
سيارات أمازون
سيارات أمازون

بروتوكول تعاون بين مياه شرب الشرقية والأزهر لتعزيز التعاون

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجرأ فساتين لقاء الخميسي

بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد