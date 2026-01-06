ضبط 3 أطنان سلع و8 آلاف لتر صابون خلال حملات تموينية بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط الأسعار والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

ومن جانبه اشار وكيل وزارة التموين بالشرقية الي أنه شنت إدارة تموين الإبراهيمية وإدارة تموين ديرب نجم حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية بدائرتي الإدارتين.

وأكد أنه في إدارة تموين الإبراهيمية، وبقيادة أحمد الشبراوي مدير الإدارة، تم المرور على 12 مخبزًا بلديًا، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تموينية شملت 5 محاضر نقص وزن، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر واحد لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم المرور على مخبزين دون رصد مخالفات.

كما امتدت الحملة للأنشطة التجارية وأسفرت عن تحرير محضرين جنح، حيث تم ضبط 2 طن ملح طعام مكرر ناعم داخل مصنع لتعبئة الصابون، وضبط 4 تنكات صابون سائل بإجمالي 8 آلاف لتر، بالإضافة إلى ضبط 1 طن مادة خام تدخل في صناعة العبوات البلاستيكية، وجميعها سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.

وفي إدارة تموين ديرب نجم، وبرئاسة عبد الله حسن مدير الإدارة، شنت الإدارة حملة تموينية موسعة أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية، منها 17 مخالفة بالمخابز شملت محاضر نقص وزن ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى 6 محاضر جنح في مجال اللحوم ومنتجاتها، حيث تم ضبط مجزر طيور غير مرخص والتحفظ على 1300 كجم حمام مجمد، ولحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، ودواجن مذبوحة خارج المجازر المعتمدة، إلى جانب ضبط رنجة وأسماك مجمدة بدون مستندات.

كما تم المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، ولم يتم رصد أية اختناقات أو مخالفات.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامةالمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.