توك شو

محسن سرحان.. ذكرى لا تُنسى في تاريخ الفن المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في مثل هذا اليوم 8 يناير 1916، وُلد محسن محمد سرحان في القاهرة، ليصبح لاحقًا واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية في منتصف القرن العشرين وفقا لما نقتله قناة الأولي.   

نشأ محسن في أسرة مصرية متواضعة، ومع ذلك بدأ شغفه بالفن يظهر مبكرًا، ما دفعه لدراسة التمثيل الأكاديمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليكون من بين أوائل خريجيه، وهو ما مكنه من امتلاك أدوات فنية قوية ساعدته في التميز بمجال الفن.

بداية مسيرته الفنية

في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، بدأ محسن سرحان مشواره الفني، ليظهر على الساحة بسرعة بفضل ملامحه الهادئة وأدائه الرصين. كان له حضور خاص جعل الجمهور ينجذب إليه ويشعر بالقرب منه، مما ساعده على الانتقال من الأدوار الثانوية إلى البطولة. 

في الأربعينيات والخمسينيات، أصبح أحد أبرز نجوم السينما المصرية، ليحقق شهرة واسعة ويلعب دورًا مهمًا في صناعة السينما في تلك الفترة.

أعماله الفنية: من الرومانسية إلى الوطنية

شارك محسن سرحان في أكثر من مائة عمل فني، تراوحت بين السينما والمسرح. 

كان صاحب قدرة كبيرة على التنوع في الأدوار، إذ قدّم العديد من الشخصيات، بدءًا من الشاب الرومانسي وصولًا إلى الرجل الوطني والمثقف، وحتى الأب الحنون. من أبرز أفلامه:

رد قلبي

في بيتنا رجل

الله معنا

شباب امرأة

أرض السلام

أبي فوق الشجرة

ارتبط اسمه بالسينما ذات الطابع الوطني والاجتماعي، خاصة بعد ثورة يوليو 1952، حيث كان يشارك في أفلام تمجد المواطن المصري المخلص لقضايا وطنه، مما جعله جزءًا من الذاكرة السينمائية الوطنية.


كان محسن سرحان معروفًا بهدوئه وابتعاده عن الأضواء. تزوج من خارج الوسط الفني، وكان يفضل أن يُذكر فنه أكثر من حياته الشخصية أو ظهوره الإعلامي. 

ظل بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، مفضلاً أن تتحدث عنه أعماله، لا حياته الخاصة.

الابتعاد عن الفن والرحيل المبكر

في سنواته الأخيرة، ابتعد محسن سرحان عن الساحة الفنية بسبب مرضه، حتى توفي في 19 أبريل 1978 عن عمر يناهز 62 عامًا. ورغم رحيله المبكر، فإن إرثه الفني لا يزال حيًا في ذاكرة الجمهور المصري والعربي، حيث تظل أعماله شاهدة على موهبته الاستثنائية وإسهاماته في السينما.

خلاصة الرحلة الفنية

رحلة محسن سرحان ليست مجرد مسيرة فنية، بل هي نموذج للفنان الملتزم الذي يركز على تقديم عمله بحرفية عالية بعيدًا عن الأضواء والشهرة.

 ترك محسن سرحان بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، وساهم في إثراء الفن العربي بشكل عام، ومرّ بتجارب سينمائية متنوعة حافظت على مكانته بين أجيال مختلفة من الجمهور.

