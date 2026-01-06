قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد يجسد وحدة المصريين
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة زيجات محسن سرحان الأربعة ووفاته بأزمة قلبية

محسن سرحان
محسن سرحان

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محسن سرحان والذي يعد أحد الفنانين الذين حققوا نجاحا كبيرا في الستينيات.

مشوار محسن سرحان الفني 

ولد الفنان محسن سرحان، بمدينة بورسعيد، وحصل على شهادة البكالوريا، ثم حضر إلى القاهرة، وعمل موظفاً بوزارة الزراعة في ١٩٣٩، وكان يهوى التمثيل، وحصل على دراسات حرة في السينما والمسرح.

قدم أول أفلامه مع ماري كويني عام 1938 وهو «بنت الباشا المدير»، وفي عام 1940، قدم فيلم "فتش عن المرأة" الذي حقق نجاحا كبيرا، ثم قام بعد ذلك بعمل دراسات حرة في فنون السينما والمسرح عام 1944، والتحق بالفرقة القومية.

ليشارك بعدها فى عدد من الأفلام السينمائية الهامة مثل: شاطئ الغرام، توحة، سمارة، تحيا الستات، المتشردة، شاطئ الغرام، نافذة على الجنة، مسافر بلا طريق، دعاء المظلومين، بياعة الورد، جحيم تحت الماء، امرأة آيلة للسقوط، غضب الوالدين، ظلمت روحي، آمال، حدث ذات ليلة، أنا الحب، من القاتل، الغريب، عفريت سمارة، ابن الحلال.

كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها: حكايات هو وهي، جمال الدين الأفغاني، ألف ليلة وليلة، سباق الثعالب، طائر البحر، الفراشة، النشال.

زيجات محسن سرحان 

تزوج الفنان الراحل 4 مرات، الأولى كانت من خارج الوسط الفني، والثانية من الفنانة سميحة أيوب، وأنجب منها ابنهما محمود، والزيجة الثالثة كانت من خارج الوسط الفنى أيضا ولم تستمر طويلا، بينما زيجته الرابعة من هناء داود، كانت لها قصة غريبة، فقد كانت طالبة بالمرحلة الإعدادية ومن أشد المعجبين به، وتعرفت عليه صدفة عن طريق إحدى صديقاتها، التي تقطن بنفس المنطقة التي كان يسكن فيها الفنان.

وأعجب بها ما جعله يدعوها وصديقتها ثم اتفقوا على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "غضب الوالدين"، عام 1952 وهناك بدأ سرحان يقدمها لزملائه على أنها خطيبته، وبعد شهر واحد تقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضت طلبه لأن فارق السن كان 19 عامًا، وانتهت العلاقة عند هذا الحد.

وبعد لقاء تم مصادفة بحبيبته، عرض سرحان على "هناء" الزواج مرة أخري، ووافقت رغم معارضة أهلها، الذين قاطعوها بعد اتمام الزواج بدون رغبتهم، ولم يسامحوها حتي أنجبت ابنتها الوحيدة ألفت عام 1954، واختار سرحان هذا الاسم بنفسه تفاؤلا، وكان يصور فيلم "أنا الحب" مع الفنانة شادية، التي كانت تحمل نفس الاسم، واستمرت هذه الزيجة حتى رحيله.

قصة رحيل محسن سرحان

عانى الفنان محسن سرحان من أزمة قلبية شديدة فى فترة حياته الأخيرة حتى توفى فى 7 فبراير 1993.

محسن سرحان أعمال محسن سرحان أفلام محسن سرحان الفنان محسن سرحان ذكرى ميلاد محسن سرحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

ترشيحاتنا

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي الكورنيش واستمرار رفع كفاءته

مناخ بورسعيد يكثف جهودها للحفاظ علي كورنيش الشاطئ واستمرار رفع كفاءته.. صور

صورة أرشيفية

الأشغال الشاقة تنتظر عصابة المراغة.. مؤبد و3 أحكام مشددة لسرقة مواطن تحت تهديد السلاح بسوهاج

الشعب الجمهوري ببورسعيد يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد

عيد الميلاد المجيد.. الشعب الجمهوري يقدم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد

بالصور

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجرأ فساتين لقاء الخميسي

بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي

ضبط 3 أطنان سلع و8 آلاف لتر صابون خلال حملات تموينية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد