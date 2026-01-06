قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كان نفسي يعرفوا يعني إيه فؤش.. محمد فؤاد يعلق على جدل ألبومه الأخير

محمد فؤاد
محمد فؤاد
تقى الجيزاوي

علق محمد فؤاد على جدل ألبومه الأخيرة وردود الفعل الإيجابية على اغنيته الأخيرة “يا فؤش”.

وقال محمد فؤاد خلال لقائه مع et بالعربي ، انه سعيد بردود الفعل على أغنيته الأخيرة يا فؤش الذى حققت نجاحا كبيرا.

وعلى جدل إلغاء ألبومه كما تداول عبر السوشيال ميديا ، قال محمد فؤاد ان كل ما تداول مجرد شائعات ، معلقا: “دا كلام غلط ومفيش اصلا منتج للألبوم عشان يتقال فكينا ولا مفكيناش والسوشيال ميديا بتضحك على الناس بسهولة، وأنا التزمت الصمت عشان كان نفسي يدوقوا العلقة بمعنى الكلمة.. ويعرفوا يعني إيه فؤش”.

وطرح النجم محمد فؤاد أحدث اغانيه بعنوان “يافؤش” خلال الايام الماضية، وهى من كلمات ملاك عادل وألحان محمد راجح وتوزيع نابلسى وميكس وماستر خالد سند .


وتقول كلمات الأغنية:
في قُربك كل حاجة بتبقي في عيني حلوةأنا كل ماخش بيتنا لوحدى وأطفى النور
ألاقى صورتها ماليه الأوضه والمرايات
قالولي عمل ومعمولك جابولى بخور
وبخرتلها ظهرتلي فى حاجات وحاجات
أنا كل ماخش بيتنا لوحدى وأطفى النور
ألاقى صورتها ماليه الأوضه والمرايات
قالولي عمل ومعمولك جابولى بخور
وبخرتلها ظهرتلي فى حاجات وحاجات
عملولى زار برضو ماطلعتش قاعدالى فى البيت
وبملح ومايه فى الشقه كلها رشيت
برضو مفيش فايده الظاهر أن أنا حبيت
دايماً على بالى ومابتسيبنيش
روحت لناس خبرة وقالولى كل دى عكوسات
وجابولى ناس لفت حواليا وسبع لفات
مابقتش بتمشى من بالى وبقت بتبات
شكلها كده حالفه ماتنيمنيش
يادوب هارتاح وهاخد نفسى أسمع صوت
ينادى عليا ويقولى مانيش سيباك
أطير من خوفى ع الدكتور أقوله بموت
يرد عليا ويقول ده أكيد إرهاق
يادوب هارتاح وهاخد نفسى أسمع صوت
ينادى عليا ويقولى مانيش سيباك
أطير من خوفى ع الدكتور أقوله بموت
يرد عليا ويقول ده أكيد إرهاق
عملولى زار برضو ماطلعتش قاعدالى فى البيت
وبملح ومايه فى الشقه كلها رشيت
برضو مفيش فايده الظاهر أن أنا حبيت
دايماً على بالى ومابتسيبنيش
روحت لناس خبرة وقالولى كل دى عكوسات
وجابولى ناس لفت حواليا وسبع لفات
مابقتش بتمشى من بالى وبقت بتبات
شكلها كده حالفه ماتنيمنيش.

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في الأوساط الفنية بعد تسريب أغنية جديدة بصوت الفنان محمد فؤاد تحمل اسم "حليم"، ما فتح باب التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن التسريب ومصير طرح العمل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

صدمة الجمهور وتساؤلات حول الألبوم الجديد

وفى وقت لاحق، فوجئ جمهور محمد فؤاد بانتشار الأغنية المسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض في البداية أنها من ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يعمل على تسجيله حاليًا، إلا أن المفاجأة أن الأغنية تعود فعلياً إلى ألبوم سابق كان من المقرر طرحه، قبل أن يتم التراجع عن المشروع بالكامل بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.

محمد فؤاد يا فؤش ألبوم محمد فؤاد

