ماذا قال نجوم الكرة المصرية عن فوز المنتخب على بنين؟ ضياء السيد يطلب الدفع بمهاجم.. عبد الجليل ينتقد الأداء.. ميدو يحذر.. وعبد الحليم يؤكد التأهل أهم

أثار فوز منتخب مصر على منتخب بنين 3-1 في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ردود فعل متباينة بين نجوم الكرة المصرية ما بين الإشادة بنتيجة التأهل وانتقادات فنية للأداء مع إجماع واضح على الحاجة إلى تطوير الشق الهجومي خلال المرحلة المقبلة.

ورغم اختلاف وجهات النظر اتفق نجوم الكرة المصرية على أن منتخب مصر حقق الهدف الأساسي بالتأهل إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيما هجوميا أفضل واستغلالا أمثل لقدرات اللاعبين وفي مقدمتهم مصطفى محمد من أجل مواصلة المشوار بثبات نحو المنافسة على اللقب القاري.

الانسجام أهم .. والدفع بمصطفى محمد ضرورى

أكد ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن البطولات المجمعة تتطلب قدرا من الاستقرار الفني مشددًا على أهمية عدم إجراء تغييرات كثيرة في طريقة اللعب للحفاظ على الانسجام بين اللاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب لم ينجح في صناعة فرص هجومية كافية أمام بنين نتيجة تراجع مستوى بعض العناصر الهجومية وعلى رأسها إبراهيم عادل ومحمود حسن تريزيجيه.

وأوضح ضياء السيد أن الدفع بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي يمثل ضرورة فنية معتبرًا أنه مهاجم قادر على الحسم داخل منطقة الجزاء وسيكون عنصرًا مؤثرًا في المباريات المقبلة.

صلاح خفف الضغط

من جانبه وصف محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق أداء منتخب مصر أمام بنين بالضعيف نسبيًا رغم الفوز والتأهل.

وأكد أن أحمد سيد زيزو كان جاهزًا للمشاركة وكان من الأفضل الدفع به أساسيًا كما أشار إلى أن توظيف إبراهيم عادل لم يكن مناسبًا حيث شارك بأدوار دفاعية لا تتماشى مع قدراته الهجومية.

وأضاف عبدالجليل أن تصريحات محمد صلاح عقب المباراة جاءت في إطار دعم زملائه ورفع الضغوط عن اللاعبين خاصة المحليين منهم في ظل الانتقادات الجماهيرية والإعلامية.

الكرة الأفريقية تطورت

بدوره أكد أحمد حسام ميدو أن الكرة الأفريقية شهدت تطورا كبيرا على المستوى التكتيكي ما جعل المواجهات أكثر صعوبة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن المنتخبات التي كان يتم التفوق عليها بسهولة أصبحت أكثر تنظيما وقوة.

وأشار ميدو إلى أن أفضل مباراة قدمها منتخب مصر حتى الآن كانت أمام جنوب أفريقيا مشيدًا بأداء ياسر إبراهيم أمام بنين واصفا إياه بأفضل لاعب في اللقاء كما اعتبر تسجيل محمد صلاح هدفا من أبرز إيجابيات المباراة.

التأهل أهم من الأداء

وأكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق أن التأهل إلى ربع النهائي يعد مكسبا مهما في حد ذاته مشيرًا إلى أن العديد من المنتخبات الكبرى لم تقدم مستويات مقنعة في الأدوار الأولى.

وانتقد عبدالحليم التنظيم الهجومي للمنتخب موضحًا أن قائمة المهاجمين تضم أجنحة فقط دون وجود مهاجم صريح.

وشدد على أن بعض المباريات تتطلب تواجد مهاجم تقليدي مثل مصطفى محمد مع ضرورة استغلاله بشكل أفضل داخل منطقة الجزاء.

المنتخب لم يلعب بعد أمام الكبار

وأشار وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إلى أن مروان عطية وياسر إبراهيم كانا الأبرز في مواجهة بنين مع إشادة خاصة بدور حمدي فتحي الدفاعي.

وأوضح أن المنتخب لم يواجه حتى الآن منافسًا قويًا محذرا من أن طريقة اللعب الحالية قد لا تكون مناسبة أمام منتخبات الصف الأول.

كما لفت إلى أن أسلوب حسام حسن لا يمنح محمد صلاح الحرية الكاملة داخل الملعب مؤكدًا أن الإرهاق والإصابات قد يمثلان تحديًا في المباراة المقبلة.