الوقت ينفد.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بسبب هجوم الجيش الأوكراني المضاد

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، بأنه إذا فشل الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني سيضعف بشكل كبير موقف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مفاوضات السلام.

صراع لا يمكن الانتصار فيه

وأشار المجلة الأمريكية، إلى أن "الشعب الأوكراني الآن بحاجة إلى السلام والأمن والانتعاش الاقتصادي. ولا يمكن تحقيق أي من هذا من خلال إطالة أمد نزاع لا يمكن الانتصار فيه، كما أن الوقت اللازم لإبرام اتفاق سلام متوازن من خلال المفاوضات ينفد بسرعة".

وأوضحت أن “نجاح الهجوم المضاد المخطط للقوات المسلحة الأوكرانية يظل سؤالًا كبيرًا، وستؤدي هزيمة كييف إلى إضعاف موقفها بشكل كبير خلال العملية الدبلوماسية”.

وقالت “نيوزويك”، إن “وعد الناتو غير المشروط بدعم أوكرانيا "للمدة التي يستغرقها" ليس له أي آفاق من الناحية السياسية”.

وشددت على أن هذا الصراع لا يتم تمويله من قبل كيان مجرد يسمى "الناتو"، ولكن من قبل دافعي الضرائب الغربيين، وهم أناس حقيقيون تأثرت مصادر دخلهم ونوعية حياتهم بشكل خطير.

لخصت المجلة الأمريكية، إلي أن “روسيا وأوكرانيا والغرب في حاجة ماسة للبحث عن مخرج من المواجهة المسلحة”.