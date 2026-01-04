قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«شطة» يفتح النار على الاتحاد الأفريقي: «خضعتم لأندية أوروبا.. ولا يهمكم مصلحة القارة»
شطة: كاف لم ينفذ وصية عيسى حياتو.. وأدعو إيتو ودروجبا للتدخل لمنع هذا القرار
دعمًا للمكفوفين .. «إدارة سلامة المرضى ببني سويف» تُسجّل المستندات الطبية بطريقة برايل
قبل مناقشته بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الضريبة العقارية وزيادة قيمة الإعفاء
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
تحقيقات وملفات

جولة الإعادة لانتخابات النواب.. محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع

جولة الإعادة
جولة الإعادة
محمد عبد الفتاح

فى ختام اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجراءات إغلاق صناديق الإقتراع بجميع اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة ، والتى يصل عددها 152 لجنة فرعية ، تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل ثلاث دوائر إنتخابية. 

وأكد محافظ أسوان على أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، خاصة فى اللجان التى شهدت إقبالاً متزايداً خلال الساعات المسائية حيث تم السماح بإستمرار عملية التصويت بعد الموعد الرسمى لغلق اللجان فى التاسعة مساءاً ، وذلك فى إطار الحرص على تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من ممارسة حقهم الدستورى. 

جولة الإعادة 

جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة. 

حيث تم التأكد من الإغلاق التام لصناديق الإقتراع وتأمينها بالكامل بواسطة الأجهزة المختصة تمهيداً لتسليمها فى اليوم التالى للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية. 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم التنسيق المتواصل مع مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على إنتهاء اليوم الإنتخابى فى أجواء مستقرة ومنظمة عكست حالة من التكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع الأسواني وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. 

مناشداً المواطنين بضرورة الإقبال والمشاركة الفعالة فى اليوم التالى من جولة الإعادة حيث أن المشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية تعتبر بمثابة واجب وطنى يعكس الوعى المجتمعى ، وأن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يوظف كافة إمكانياته من تقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل لضمان خروج هذا الإستحقاق الدستورى بالشكل الحضارى الذي يليق بمحافظة أسوان وتاريخها العريق .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

مادورو وزوجته

مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!

ميسي

أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

كأس أمم أفريقيا

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

المريخ

سباق علمي يتجدد للعثور على الحياة.. هل هناك حياة خارج الأرض؟

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

