جولة الإعادة لانتخابات النواب.. محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع

فى ختام اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجراءات إغلاق صناديق الإقتراع بجميع اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة ، والتى يصل عددها 152 لجنة فرعية ، تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل ثلاث دوائر إنتخابية.

وأكد محافظ أسوان على أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، خاصة فى اللجان التى شهدت إقبالاً متزايداً خلال الساعات المسائية حيث تم السماح بإستمرار عملية التصويت بعد الموعد الرسمى لغلق اللجان فى التاسعة مساءاً ، وذلك فى إطار الحرص على تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من ممارسة حقهم الدستورى.

جولة الإعادة

جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

حيث تم التأكد من الإغلاق التام لصناديق الإقتراع وتأمينها بالكامل بواسطة الأجهزة المختصة تمهيداً لتسليمها فى اليوم التالى للقضاة والمستشارين داخل مقار اللجان الإنتخابية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه تم التنسيق المتواصل مع مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على إنتهاء اليوم الإنتخابى فى أجواء مستقرة ومنظمة عكست حالة من التكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع الأسواني وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

مناشداً المواطنين بضرورة الإقبال والمشاركة الفعالة فى اليوم التالى من جولة الإعادة حيث أن المشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية تعتبر بمثابة واجب وطنى يعكس الوعى المجتمعى ، وأن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يوظف كافة إمكانياته من تقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل لضمان خروج هذا الإستحقاق الدستورى بالشكل الحضارى الذي يليق بمحافظة أسوان وتاريخها العريق .