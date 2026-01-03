قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: زيادة منافذ تحصيل الاشتراكات وخدمات التأمين الشامل إلى 36 منفذا

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أصدر محافظ أسوان الدكتور اسماعيل كمال، توجيهاته بالتوسع في منافذ ومكاتب تحصيل الإشتراكات وتقديم مختلف الخدمات المدرجة بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بما يسهم في تيسير حصول المواطن الأسوانى على الخدمة بسهولة ويسر.

وأكد أن هذا التوسع شمل زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة من 8 منافذ فقط إلى 36 منفذا موزعين على مختلف مراكز ومدن المحافظة في خطوة نوعية تستهدف القضاء على التكدس والإزدحام، وتحقيق الإنسيابية الكاملة في حصول المواطنين على الخدمات المتعددة خاصة فى المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة. 

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع التأمين الصحي الشامل بأسوان - وفق بيان المحافظة اليوم - أن الهدف من افتتاح العديد من المنافذ التسهيل لسداد الإشتراكات والحفاظ على إستمرارية حصول المنتفعين على الخدمات الصحية.

وأوضح أنه في المقابل تم توفير إمكانية سداد الاشتراكات المتأخرة على أقساط تصل إلى 12 شهرا دون أي مصاريف إدارية لدعم المستفيدين وتمكينهم من إدارة التزاماتهم المالية بسهولة ويسر. 

وقال إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، طالبت جميع المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية بسداد اشتراكاتهم بصفة منتظمة من خلال جهات عملهم لضمان الحصول على الخدمات الصحية دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية، مؤكداً أن مستفيدي برامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة " ضمن الفئات غير القادرة التي تتحمل الخزانة العامة سداد اشتراكاتها وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وأنه لا يطلب منهم التوجه إلى منافذ التحصيل مع استمرار تمتعهم بكامل الخدمات الصحية المقررة بالنظام. 

في سياق آخر، أكد محافظ أسوان أننا نسابق الزمن لإنهاء كافة مشروعات " حياة كريمة " بقرية غرب سهيل، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من شبكة الانحدار بالطريق الرئيسي ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل بغرب سهيل بتكلفة 170 مليون جنيه، والمدرج ضمن المبادرة ويشمل المشروع إنشاء محطة رفع على مساحة 900 م2 بطاقة 75 لتر/ثانية، ومحطة معالجة بطاقة 2/3 م3/يوم على مساحة 3 آلاف فدان، إلى جانب شبكات إنحدار بطول 28 كم وخط طرد بطول 2 كم. 

وتابع أنه تم دراسة ربط محطة المياه النقالي بطاقة 30 لتر/ثانية بالمآخذ القائمة بتكلفة 4 ملايين جنيه بما يضاعف كميات مياه الشرب مع تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسوان لمراجعة وصلات المياه بالمنازل، وأنه سيتم عقب الانتهاء من شبكات المرافق تنفيذ أعمال الرصف واللمسات الجمالية حيث تم تمهيد الطرق بالفعل، موضحاً بأن ما تشهده غرب سهيل من طفرة حقيقية يتطلب معه الإستثمار الأمثل والمشاركة المجتمعية الجادة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسوان أنه لن يتهاون إطلاقاً فى مواجهة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة سواء البناء أو الزراعية، مشدداً على المسئولين بالمحليات بإجهاض أي محاولات للتعدي وإزالتها في المهد وخاصة أثناء فترة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التي يستغلها البعض للبناء المخالف، مؤكداً مواصلة الرصد الميداني لأي مخالفات أو تعديات والتعامل الفوري معها واتخاذ اللازم تجاه المتعدين. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالإزالة الفورية في المهد لحالة تعد بنطاق منطقة حى الإسكان المميز على مساحة 150 م2، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بوقف أعمال بناء مخالفة بناحية قرية الشطب وتم الإزالة الفورية للمبنى المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة.

