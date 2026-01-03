قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الفترة المسائية .. إقبال من المواطنين فى أسوان على مقار جولة إعادة انتخابات مجلس النواب..صور

محمد عبد الفتاح

شهدت مقار اللجان الإنتخابية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خلال الفترة المسائية من اليوم الأول لجولة انتخابات الإعادة، وتسير الأجواء الانتخابية بانتظام.

فقد توافد الناخبين على لجان الإقتراع بأسوان للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وظهرت طوابير المواطنين ، وهم يرتدون الجلباب الصعيدى للرجال.

وحرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم فى أجواء هادئة ومنظمة، وسط تعاون كامل بين القائمين على العملية الانتخابية.

وكان قد أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الإنتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتخابية وضمان إنتظامها ، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، والتى تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية.

وخلال تفقده للجان الإقتراع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسؤولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن ، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعكس درجة الوعى السياسى ، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن ، فضلاً عن ترسيخ قيم الإنتماء والولاء .

وشدد إسماعيل كمال على أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو إختراقات من البعض إلى للجنة العامة لتتولى الهيئة الوطنية للإنتخابات إتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة ، مؤكداً على أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستى الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الإنتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة وهو ما يؤكد على جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الإستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل .

والجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألف و851 ناخب وناخبة ، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألف و745 ناخب وناخبة ، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألف و135 ناخب وناخبة .

