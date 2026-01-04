رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه مساء اليوم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان.

وتقدمت المستشارة أمل عمار بخالص التهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وللأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، وعلى شعبها بالخير والسلام.