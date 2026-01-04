وزيرة البيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مساء اليوم ، في وزيرة البيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر وزيرة البيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارةالدوبارةبكنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، و بحضور عدد من الوزراء من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وعدد من المحافظين من بينهم محافظو القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء والقليوبية ونواب المحافظين و كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة وقيادات الطائفة الإنجيلية في مصر بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعربت د. منال عوض عن تمنياتها بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار ويعم السلام والمحبة في هذا اليوم وعلى الشعب المصرى العظيم بالخير والبركات ، داعية الله أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وتضمن برنامج الاحتفالية اليوم مجموعة من الترانيم الروحية والوطنية وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، وكلمة الدكتور القس أندريه زكي.