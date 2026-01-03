الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

ينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الرد على إدارة نادي بيراميدز عقب ضياع صفقة الفلسطيني حامد حمدان وانضمامه إلي صفوف الفريق السماوي.

وكشفت مصادر عن غضب رئيس النادي الأهلي عقب ضياع صفقة حامد حمدان من قبضة النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي.

وأكد أن محمود الخطيب توعد بضم لاعب من صفوف نادي بيراميدز فى ميراكتو الشتاء ردا على ضياع صفقة حامد حمدان.

وتابع:ّ بعد الاتفاق الذى جري بين الفلسطيني حامد حمدان ووكيله مع نادي بيراميدز تحدث الخطيب مع اللاعب ووكيله وطلب منهم الحضور إلي الفيلا الخاصة برئيس النادي الألي.

وشدد على أن بيبو طلب من الفلسطيني حامد حمدان ووكيله الحضور إلي الفيلا وإنهاء كافة الأمور المالية الخاصة بضم اللاعب إلي صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

وتابع: رفض الفلسطيني حامد حمدان ووكيله طلب الخطيب وأكدوا على إلتزامهم بإنهاء الأمر مع نادي بيراميدز.