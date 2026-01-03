قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لقطات من جلسة تصوير حامد حمدان في بيراميدز.. صور

حامد حمدان
حامد حمدان
باسنتي ناجي

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان قادماً من بتروجيت.

حامد حمدان

وشاركت الصفحه الرئيسيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  لـ بيراميدز الصور الرسمية لـ صفقة اللاعب.

وفي إطار خطة إدارة نادي بيراميدز في دعم الفريق بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة من المباريات الهامة في كافة البطولات.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان قادما من صفوف نادي بتروجت ليدعم صفوف الفريق في خط الوسط.

ويبلغ حامد حمدان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره في نادي غزة، قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز ومنه إلى الإنتاج الحربي ثم الجزيرة والمجد وأخيرا بتروجت قبل الانضمام لنادي بيراميدز.

وسبق لحامد حمدان أن لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الفلسطيني وسجل هدفا واحدا.

حامد حمدان الاهلي الزمالك بيراميدز

