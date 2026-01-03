لقطات من جلسة تصوير حامد حمدان في بيراميدز.. صور

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان قادماً من بتروجيت.

حامد حمدان

وشاركت الصفحه الرئيسيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لـ بيراميدز الصور الرسمية لـ صفقة اللاعب.

وفي إطار خطة إدارة نادي بيراميدز في دعم الفريق بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة من المباريات الهامة في كافة البطولات.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان قادما من صفوف نادي بتروجت ليدعم صفوف الفريق في خط الوسط.

ويبلغ حامد حمدان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره في نادي غزة، قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز ومنه إلى الإنتاج الحربي ثم الجزيرة والمجد وأخيرا بتروجت قبل الانضمام لنادي بيراميدز.

وسبق لحامد حمدان أن لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الفلسطيني وسجل هدفا واحدا.