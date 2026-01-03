قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

السنغال تقلب الطاولة على السودان فى الشوط الأول بأمم إفريقيا

منتخب السنغال
منتخب السنغال
حسن العمدة

قلب منتخب السنغال الطاولة على منتخب السودان في الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد طنجة فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وأفتتح منتخب السودان التهديف فى الدقيقة 6، بعد هجمة منظمة من لاعبي السودان بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أمير عبدالله بتسديدة رائعة من داخل يسار منطقة جزاء السنغال سكنت الشباك في الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وأدرك منتخب السنغال هدف التعادل فى الدقيقة 30، بعد تسديدة أرضية قوية عن طريق بابي جي من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف منتخب السنغال الهدف الثاني فى الدقيقة 45+1، بعدهجمة مرتدة من لاعبي السنغال أنهاها بابي جي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وجاء تشكيل السنغال على نحو التالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

تشكيل السودان لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: ياسر جوباك - محمد أرنق - مصطفى كرشوم - شادي عز الدين - بخيت خميس

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- والي الدين خضر - عامر يونس - عمار طيفور

الهجوم: محمد عيسى - محمد عبد الرحمن "الغربال".


 

منتخب السنغال السودان كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا أمير عبدالله بابي جي

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

