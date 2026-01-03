أمم إفريقيا.. السنغال تضيف الهدف الثاني فى شباك السودان قبل نهاية الشوط الأول

أحرز منتخب السنغال الهدف الثاني فى شباك السودان من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد طنجة فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

جاء هدف منتخب السنغال فى الدقيقة 45+1، بعدهجمة مرتدة من لاعبي السنغال أنهاها بابي جي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وأفتتح منتخب السودان التهديف فى الدقيقة 6، بعد هجمة منظمة من لاعبي السودان بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أمير عبدالله بتسديدة رائعة من داخل يسار منطقة جزاء السنغال سكنت الشباك في الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وأدرك منتخب السنغال هدف التعادل فى الدقيقة 30، بعد تسديدة أرضية قوية عن طريق بابي جي من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء تشكيل السنغال على نحو التالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

تشكيل السودان لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: ياسر جوباك - محمد أرنق - مصطفى كرشوم - شادي عز الدين - بخيت خميس

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- والي الدين خضر - عامر يونس - عمار طيفور

الهجوم: محمد عيسى - محمد عبد الرحمن "الغربال".



