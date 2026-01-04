قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أفضل دعاء يوم 15 رجب.. يُنجّيك من 35 مصيبة

دعاء يوم ١٥ رجب
دعاء يوم ١٥ رجب
أمل فوزي

يبحث الكثيرون الآن عن أفضل دعاء يوم 15 رجب ، حيث إنه أقوى وأهم وأعظم الأدعية المستجابة ، ويمكن القول بأنه آخر نفحة من الأيام البيض ، وذلك لأن يوم 15 رجب هو آخر الأيام البيض الثلاثة من شهر رجب الهجري ، وقد بدأ من أذان الفجر ، ويمتد وقت دعاء يوم 15 رجب المستجاب إلى مغرب اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026م، وحيث إنه في أفضل الأزمنة ، فليس من العقل تفويت دعوة لا ترد بهذا اليوم، سواء كنت من الصائمين أو لا ، لذا ينبغي معرفة أفضل دعاء يوم 15 رجب المستجاب .

أفضل دعاء يوم 15 رجب

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» الآية 60 من سورة غافر، منوهة بأنه يستحب الدعاء في هذه الأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وفي كل حال، وينبغي الإكثار من الدعاء والذكر في شهر رجب المعظم.

وأوضحت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال ما هو دعاء يوم ١٥ رجب ؟، أن الدعاء في الأيام البيض فيكون عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد، ويوافق اليوم الأحد آخر الأيام البيض في رجب يوم الخامس عشر من رجب والذي بدأ مع أذان الفجر، ويمتد حتى المغرب.

وأشار إلى أن الدعاء من أفضل الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).

دعاء نصف رجب

1.اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ، وأعوذ بك مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأعداء، اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عافيتك، وَفَجْأةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمنْ شَرّ الغِنَى وَالفَقْرِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ وَالجُنُونِ والجذام وسيئ الأسْقامِ "، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ، وَأعُوذُ بِكَ أنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ، وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ لَديغًا، اللَّهُمَّ إني أعوذُ بِكَ منَ الجُوعِ فإنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأعُوذُ بك مِنَ الخِيانَةِ فإنَّها بِئْسَتِ البطانَةُ.

2. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَجَهْلي، وَإسْرَافِي في أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جَدّي، وَهَزْلي، وَخَطَئي، وَعَمْدي، وَكُلُّ ذلكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنْتَ على كل شئ قَدِيرٌ ".

3. اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العَالَمِين.

4. اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

5. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.

6. اللَّهُمَّ يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعَتِكَ.

7. اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.

8. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون.

9. اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ".

10. اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

أدعية اليوم الخامس عشر من رجب

11. اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أعْمَلْ.

12. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاها، وَزَكِّها أنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها، أنْتَ وَلِيُّها وَمَوْلاها.

13. اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ سَمْعِي، وَمنْ شَرّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرّ لِساني، وَمِنْ شَرّ قَلْبي وَمنْ شَرّ مَنِيِّي.

14. اللَّهُمَّ اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ.

15. اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخْلاقِ وَالأعْمالِ وَالأهْوَاءِ، اللَّهُمَّ ألْهِمْنِي رُشْدِي، وَأعِذْنِي مِنْ شَرّ نَفْسِي، اللهم إني أعُوذُ بكَ منَ الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَسُوءِ الأخْلاقِ.

16. لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا، سُبْحانَ اللَّهِ رَبّ العالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ.

17. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْني، وَاهْدني، وَارْزُقْنِي، وَعافني، وَسَدّدْنِي، اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى وَالسَّداد.

18. اللهم أصْلحْ لي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمْرِي، وأصْلِحْ لي دُنْيايَ الَّتِي فِيها مَعاشِي، وأصْلِحْ لي آخِرَتِي الَّتي فيها مَعادي، وَاجْعَلِ الحَياةَ زيادَةً لي في كُلّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ راحَةً لي مِنْ كُلّ شَرٍّ.

19. اللَّهُمَّ لَكَ أسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أنَبْتُ، وَبِكَ خاصَمْتُ.

20. اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّني، أنْتَ الحَيُّ الَّذي لاَ يَموتُ وَالجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُونَ.

21. اللَّهمّ إني أسألك بأني أشهدُ إنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ الأَحَد الصَّمَد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحَدٌ.

22. اللَّهمّ إني أسألك بأنَّ لكَ الحمدُ لا إِله إِلاَّ أنتَ المنّانُ، بديعُ السموات الأرض، يا ذَا الجَلالِ والإِكرام، يا حيُّ يا قيّوم، يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبي على دينِك.

ما هو دعاء يوم ١٥ رجب دعاء يوم ١٥ رجب أفضل دعاء يوم ١٥ رجب يوم ١٥ رجب دعاء نصف رجب دعاء النصف من رجب أدعية اليوم الخامس عشر من رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

حالة الطقس

موجة برد جديدة تضرب البلاد.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

«مصر المستقبل»: ناقشنا مع سفير مصر بالنرويج أهمية المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج

مجلس النواب

برلماني: التحرك المصري لدعم الفلسطينيين يؤكد ثقل القاهرة

محمد عبد الكريم زهران

بعد خسارة الانتخابات.. محمد زهران يعلن تأسيس «الجبهة الديمقراطية الشعبية»: حزبنا مع الشارع وليس ضد أحد

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد