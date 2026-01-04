قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
الزمالك يعقد جلسة مُرتقبة مع «بنتايج» لحل الخلافات خلال ساعات .. تفاصيل

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي ستعقد جلسة رسمية خلال ساعات مع اللاعب بنتايج لبحث بعض الأمور العالقة معه، مؤكدًا أن الهدف من الاجتماع هو حل الموضوع بشكل ودي وسريع دون التأثير على علاقة اللاعب بالنادي أو استقراره الفني.

وأوضح  الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الإدارة حريصة على تسوية أي خلافات أو مطالبات شخصية مع اللاعبين بشكل عاجل، لضمان تركيزهم الكامل مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 – 0، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25 – 21

الشوط الثاني: 25 – 20

الشوط الثالث: 25 – 21

وشهدت المباراة غياب كل من شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة؛ حيث يعاني شريف الشرقاوي من جزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

حالة الطقس

موجة برد جديدة تضرب البلاد.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

دريد لحام

دريد لحام يعيد إحياء أرشيفه الفني بتقنيات الذكاء الاصطناعي

حجازي متقال مع سيرا إبراهيم

حجازي متقال: الشهرة جميلة لكنها أحيانًا تكون عبئًا

كمال الشناوي

وفاة شقيقة كمال الشناوي

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

