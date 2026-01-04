الزمالك يعقد جلسة مُرتقبة مع «بنتايج» لحل الخلافات خلال ساعات .. تفاصيل

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي ستعقد جلسة رسمية خلال ساعات مع اللاعب بنتايج لبحث بعض الأمور العالقة معه، مؤكدًا أن الهدف من الاجتماع هو حل الموضوع بشكل ودي وسريع دون التأثير على علاقة اللاعب بالنادي أو استقراره الفني.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن الإدارة حريصة على تسوية أي خلافات أو مطالبات شخصية مع اللاعبين بشكل عاجل، لضمان تركيزهم الكامل مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 – 0، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25 – 21

الشوط الثاني: 25 – 20

الشوط الثالث: 25 – 21

وشهدت المباراة غياب كل من شريف الشرقاوي وياسين محمد بسبب الإصابة؛ حيث يعاني شريف الشرقاوي من جزع في أوتار اليد، بينما يعاني ياسين محمد من إصابة عضلية.