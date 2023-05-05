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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية على الأسواق في العريش

حملة رقابة تموينية
حملة رقابة تموينية على الأسواق بمدينة العريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، حملة تموينية، للمرور على الأسواق بمدينة العريش، وسوق العريش لتجارة الجملة للخضر والفاكهة، ومحطات الوقود والمخابز، ومحلات الدواجن، ومحلات الجزارة لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين.
 

توافر السلع:

 

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية، إنه تلاحظ توافر جميع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين، ومعلن عن أسعارها، كما أن محطات الوقود تعمل بكل طاقتها، ولا يوجد أي زحام أو اختناقات بالمحطات مع الالتزام بالإعلان عن السعر فى جميع محطات الوقود ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار.
 

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العريش حملة تموين الاسواق السلع

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