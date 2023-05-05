حملة تموينية على الأسواق في العريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء ، حملة تموينية، للمرور على الأسواق بمدينة العريش، وسوق العريش لتجارة الجملة للخضر والفاكهة، ومحطات الوقود والمخابز، ومحلات الدواجن، ومحلات الجزارة لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين.



توافر السلع:

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية، إنه تلاحظ توافر جميع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين، ومعلن عن أسعارها، كما أن محطات الوقود تعمل بكل طاقتها، ولا يوجد أي زحام أو اختناقات بالمحطات مع الالتزام بالإعلان عن السعر فى جميع محطات الوقود ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار.

