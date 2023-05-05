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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

Meteosat-12.. قمر صناعي أوروبي جديد يكشف كوارث الطقس قبل حدوثها

الطقس في أوروبا
الطقس في أوروبا

نشرت بي بي سي الصور الأولى من القمر الصناعي الأوروبي الجديد للطقس ، Meteosat-12، وهو مشروع تم إطلاقه في ديسمبر الماضي بعد إطلاق المركبة الفضائية، التي تقع على ارتفاع 36000 كيلومتر فوق خط الاستواء.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن المشروع المستمر منذ ديسمبر الماضي حاليًا في مرحلة اختبار ستستمر على مدار العام الجاري.

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والغريب في هذه الصور أنها أطلقت تحذيرات بشأن الظروف الخطيرة للمناخ، لكن لهذا المشروع أهمية كبيرة لوكالات الأرصاد الجوية.

وعن هذا المشروع، فإنه قادر على التنبؤ بكل معلومات المناخ المتوقع حدوثه، مثل الرياح العنيفة أو البرق أو البرد القارس، أو الأمطار الغزيرة التي على وشك أن تضرب منطقة معينة.

وهذا المشروع الذي رصد تغييرات المناخ في أوروبا، يمكن أن يساعد ويتنبأ بالظروف المناخية القاسية قبل أن تحدث.

من جانبه قال يوخن جرانديل من وكالة “اوميتسات” إن الحكومية التي تدير الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس في أوروبا.

من المعروف أن أوروبا تمتلك مركبة فضائية خاصة بها للأرصاد الجوية موجودة فوق الكوكب منذ عام 1977. ويراقب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل دائم، وسيقدم المشروع صورة كاملة لأنظمة الطقس بمعدل واحد كل 10 دقائق.

أرصاد الجوية اشعة الشمس الظروف المناخية

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