طقس شديد الحرارة.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من التعرض مباشرة لأشعة الشمس

نشرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، توقعها بأن يكون طقس اليوم، سيكون حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بـ 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما قالت دائرة الأرصاد الجوية أن طقس يوم غد السبت فيكون الجو غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.