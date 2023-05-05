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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سقوط أمطار
سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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العاصفة تقترب.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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طقس حار والعظمى بالقاهرة 30.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود طقس أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائله للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء معتدلة صباحا على كافة الأنحاء. مائله للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

اليوم الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة (شاهد) | الوفد
درجات الحرارة

 

سقوط أمطار

 

وفجرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مفاجأة بشأن الطقس، حيث أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من (السلوم و مطروح) تمتد خفيفة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

هذه المناطق تشهد سقوط أمطار من السبت إلى الثلاثاء
سقوط أمطار

نشاط رياح

 

وتابعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط رياح في فترات الليل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

 

وفي هذا السياق قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 5 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا حارا صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:


العظمى الصغرى
القاهرة 30 - 17

الإسكندرية 24 - 16

الإسماعيلية 33 - 22

الغردقة 34 -23

أسوان 39 - 23

سوهاج 37 - 21

المنيا 32 - 18
 

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