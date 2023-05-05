طقس حار والعظمى بالقاهرة 30.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 5 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا حارا صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:



العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 17

الإسكندرية 24 - 16

الإسماعيلية 33 - 22

الغردقة 34 -23

أسوان 39 - 23

سوهاج 37 - 21

المنيا 32 - 18