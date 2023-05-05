إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة بسبب انفجار الإطار الخلفي أمام مركز ملوي في جنوب المنيا، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة أسيوط تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 3578 ميكروباص بعامود إنارة بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين البرشا أمام مركز ملوي بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 6 أشخاص في الحادث هم: أيمن. ف. ث 22 عاما وجمال. ع. ث 32 عاما ومحسن. ع. ث 24 عاما وأحمد. م 29 عاما وياسر. ع. م 45 عاما ومحمد. ع. م 46 عاما، وجميعهم من محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وأرتجاج وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لرفع عامود الإنارة من الطريق وإصلاحه.